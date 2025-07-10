Российские военные спасли раненого боевика ВСУ, которого бросили сослуживцы

Судя по опубликованному видео, в ходе боевых действий украинский военный с позывным Енот из Кривого Рога получил ранения обеих рук. Кроме того, были повреждены глаза. Раненый рассказал, что находился на точке с двумя сослуживцами. Они бежали, бросив его.