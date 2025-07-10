Российские военные спасли раненого боевика ВСУ, которого бросили сослуживцы

В Сети появились кадры спасения российскими бойцами раненого военнослужащего ВСУ, которого бросили его сослуживцы.
Судя по опубликованному видео, в ходе боевых действий украинский военный с позывным Енот из Кривого Рога получил ранения обеих рук. Кроме того, были повреждены глаза. Раненый рассказал, что находился на точке с двумя сослуживцами. Они бежали, бросив его.
Российские военные вынесли раненого боевика с передовой на носилках.
«Хлопцы на своей спине несут. Я им благодарен за жизнь», — сказал украинский военный.
Судя по видео, раненого доставили в госпиталь для оказания необходимой помощи.
Ранее британский наемник ВСУ рассказал, как его спас российский боец.