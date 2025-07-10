ST: В Сингапуре 34-летняя учительница совратила 13-летнего ученика

В середине мая также стало известно, что учительницу из американского штата Калифорния приговорили к пожизненному заключению за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего. Педагога зовут Жаклин Ма, ей 36 лет. В позапрошлом году ее задержали по подозрению в изнасиловании ребенка.