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ST: В Сингапуре 34-летняя учительница совратила 13-летнего ученика

В Сингапуре 34-летней школьной преподавательнице предъявили обвинения в растлении 13-летнего ученика. Об этом сообщает The Straits Times.

В Сингапуре 34-летней школьной преподавательнице предъявили обвинения в растлении 13-летнего ученика. Об этом сообщает The Straits Times.

Личность женщины не раскрывается. По материалам суда, в ноябре и декабре 2019 года она дважды совершала действия сексуального характера с подростком в салоне своей машины, припаркованной на крытой стоянке.

Позднее она продолжила навязывать школьнику общение: отправляла письма и сообщения, несмотря на его просьбы прекратить контакт. В марте 2024 года ей запретили преподавать.

В случае признания вины ей грозят до 15 лет лишения свободы и крупный штраф, передает издание.

В середине мая также стало известно, что учительницу из американского штата Калифорния приговорили к пожизненному заключению за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего. Педагога зовут Жаклин Ма, ей 36 лет. В позапрошлом году ее задержали по подозрению в изнасиловании ребенка.

Ранее полиция штата Иллинойс, США, также задержала учительницу, обвиняемую в изнасиловании 15-летнего ученика. Момент задержания попал на видео.