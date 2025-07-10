На «Госуслугах» появятся 35 новых сервисов

Сейчас на портале доступно 35 «жизненных ситуаций», каждая из которых объединяет в среднем 17 связанных услуг. Среди популярных — сервисы по строительству дома, выходу на пенсию, замене документов, а также решения для бизнеса по открытию аптек, туркомпаний и других предприятий.