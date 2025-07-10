На «Госуслугах» появятся 35 новых сервисов

В 2025 году портал «Госуслуги» расширит функционал, добавив 35 новых комплексных сервисов, объединенных по принципу «жизненных ситуаций». Как сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, среди нововведений будут сервисы для планирования семьи, поддержки россиян за границей и ухода за домашними животными («Мой питомец»).
Новые сервисы охватят широкий спектр потребностей граждан и бизнеса: от покупки недвижимости и оформления опеки до дистанционного участия в судебных заседаниях. Для предпринимателей появятся решения по запуску IT-компаний, транспортного бизнеса и другим направлениям. Особое внимание уделено социально значимым вопросам — записи детей в кружки, организации их отдыха, волонтерству и прохождению диспансеризации.
Как отметил Григоренко, это следующий этап цифровизации госуслуг, когда государство переходит от принципа «одного окна» к проактивному сервису. В перспективе система сможет автоматически предлагать пользователям необходимые услуги на основе имеющихся данных — например, при рождении ребенка сразу рекомендовать оформление полиса ОМС или постановку в очередь в детский сад.
Сейчас на портале доступно 35 «жизненных ситуаций», каждая из которых объединяет в среднем 17 связанных услуг. Среди популярных — сервисы по строительству дома, выходу на пенсию, замене документов, а также решения для бизнеса по открытию аптек, туркомпаний и других предприятий.
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