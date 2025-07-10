Россиянам объяснили, нужно ли всегда креститься при виде храма

Крестовое знамение — это осознанное обращение к Богу, оно не должно быть механическим. Об этом в четверг, 10 июля, рассказал председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.
— Когда мы учим детей креститься при виде храма, важно объяснять им смысл этого действия. Пусть лучше ребенок перекрестится один раз, но с пониманием, чем десять раз механически, — считает он.
По его словам, в православии отсутствуют обязательства, при которых необходимо креститься в каждом случае, передает RT.
В Москве и Центральной России установилась такая температура, что многие предпочли остаться дома в прохладе, опасаясь получить солнечный удар. Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак рассказал, можно ли верующим не посещать храм в июльское пекло.
Священник Георгий Петров в свою очередь отметил, что некоторые молитвы, в том числе попытки обратиться за помощью к злым силам или бесам, считаются запретными в Русской православной церкви (РПЦ).