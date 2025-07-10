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Опубликована программа фестиваля «Горький fest»

Организаторы фестиваля представили событийную программу.

Источник: Нижегородская правда

Показы, лекции, дискуссии и творческие встречи пройдут в Нижегородском театре драмы на Большой Покровской улице, центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, Пакгаузах на Стрелке и конференц-зале отеля «Sheraton» на Театральной площади.

«Горький fest» откроется сегодня, 10 июля. По Красной дорожке у драмтеатра пройдут звёздные гости фестиваля, а вечером состоится показ фильма Романа Артемьева «Беги».

За фестивальную неделю в городе пройдет более 60 событий. В конкурсную программу вошли 19 фильмов. Показов на открытых площадках и стадионе в этом году не предусмотрено. Фильмы фестивальной программы можно будет увидеть в муниципальных кинотеатрах, в том числе и в области. Полное расписание смотрите на сайте проекта. Церемония закрытия закрытия фестиваля запланирована на 16 июля.

16+

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что прямую трансляцию фестиваля «Славянский базар» покажут в соцсетях.