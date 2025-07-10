Опубликована программа фестиваля «Горький fest»

За фестивальную неделю в городе пройдет более 60 событий. В конкурсную программу вошли 19 фильмов. Показов на открытых площадках и стадионе в этом году не предусмотрено. Фильмы фестивальной программы можно будет увидеть в муниципальных кинотеатрах, в том числе и в области. Полное расписание смотрите на сайте проекта. Церемония закрытия закрытия фестиваля запланирована на 16 июля.