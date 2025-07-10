В США могут лишить аккредитации престижный вуз: в правительстве озвучили претензии

8 июля Генеральная прокуратура России признала Йельский университет* нежелательной организацией на территории Российской Федерации. В ведомстве отметили, что деятельность вуза направлена на дестабилизацию территориальной целостности РФ и ее политической обстановке, подрыв экономических основ государства и его блокаду на международной арене.