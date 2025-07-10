В США могут лишить аккредитации престижный вуз: в правительстве озвучили претензии

Федеральные ведомства США начали проверку Гарвардского университета на предмет нарушения антидискриминационного законодательства. В случае выявления нарушений старейший вуз Штатов может лишиться аккредитации. Об этом со ссылкой на министерство образования страны сообщает Bloomberg.
Претензии правительства к вузу подтвердила министр образования Линда Макмен, заявив, что университет «не обеспечил защиту студентов от враждебных проявлений».
А сотрудники министерства внутренней безопасности дополнительно запросили данные о программах для иностранных студентов.
Если обвинения подтвердятся, Гарвард лишат не только аккредитации, но и федерального финансирования.
Ранее Минюст США обвинил администрацию Йельского университета* в нарушении гражданских прав белых абитуриентов, а также американцев азиатского происхождения.
8 июля Генеральная прокуратура России признала Йельский университет* нежелательной организацией на территории Российской Федерации. В ведомстве отметили, что деятельность вуза направлена на дестабилизацию территориальной целостности РФ и ее политической обстановке, подрыв экономических основ государства и его блокаду на международной арене.
* организации, признанные нежелательными на территории России.