В Прикамье задержана подозреваемая в краже с банковского счета

В Чайковском в отдел полиции обратился местный житель. Он потерял свою банковскую карту, а потом ему стали приходить уведомления о списании средств. После этого мужчина заблокировал карту и обратился в полицию.
Правоохранители установили личность подозреваемой — это жительница Чайковского 1988 года рождения. Фигурантка нашла банковскую карту на остановке и оплатила картой более 20 покупок в магазинах города. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 23 тысяч рублей.
По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.