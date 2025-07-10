«Более 60 населенных пунктов обесточены после непогоды на Витебщине и Могилевщине». Энергетики продолжают устранять последствия непогоды и нового урагана 10 июля в Беларуси

Энергетики продолжают ликвидировать последствия непогоды в 58 деревнях Витебской области, а также в деревнях на Могилевщине и самом Могилеве. Подробнее рассказали в пресс-службе Минэнерго.
Мы писали о том, что мощный ураган разворотил деревню в Витебской области 9 июля: «Снесло не только крыши, но и стены домов и деревья, полностью перекрыта трасса».
А ночью 10 июля в некоторых регионах гроза со шквалистым ветром повторились. В Белэнерго около 07.00 часов сообщали о том, что энергетики продолжают усиленно работать над восстановлением электроснабжения в пострадавших от непогоды населенных пунктах.
Отмечают, что ночью с 9 на 10 июля погодные условия в Беларуси были сложными, сильнее всего досталось Витебщине и Могилевщине.
— Гроза и шквалистый ветер привели к отключениям электроэнергии, в большей степени в Витебском и Могилевском регионе и в самом городе Могилев, — прокомментировали в министерстве.
Белорусские энергетики борются с последствиями разбушевавшейся стихии. Фото: Минэнерго.
По данным на 06.00 утра аварийно-восстановительные бригады вели работы по возобновлению электроснабжения в более чем 60 населенных пунктах. На помощь энергетикам направили бригады предприятий «Минскэнерго» и «Гомельэнерго». А в некоторых регионах, чтобы вернуть электричество, на время восстановления работы подстанций запустили дизель-генераторные установки.
— Энергетики прикладывают все усилия. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики, — констатировали в ведомстве.
Тем временем Процессинговый центр заявил об устранении сбоя с минусом на картах Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк.
Напомним, утром в среду, 9 июля, клиенты крупных белорусских банков увидели внезапное списание или минусовой баланс на своих картах. Позже последовало несколько заявлений о том, что сбой не удалось устранить до 14.00 часов, а потом и до 22.00 на оборудовании центра все еще устраняли неполадки. В итоге на устранение сбоя на банковских карточках белорусов потребовались почти сутки.