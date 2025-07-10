ФСБ России рассекретила показания 18-летнего бандеровца Васюка о Волынской резне

«После того как жители этих деревень были убиты, имущество, скот нами взят, в этих деревнях, кроме деревни Углы, все хаты сожжены, трупы убитых мужчин и женщин, стариков и детей оставляли на местах в домах и потом поджигали. Если в одном селе живут поляки и украинцы и если эти украинцы не являются членами бандеровских организаций, то с ними поступаем также, как и с поляками», — сообщил задержанный.