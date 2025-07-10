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Более 30 новых «жизненных ситуаций» появятся на портале «Госуслуги»

В этом году на портале «Госуслуги» произойдет обновление: туда добавят 35 новых «жизненных ситуаций» для предпринимательства и граждан. Об этом в четверг, 10 июля, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В этом году на портале «Госуслуги» произойдет обновление: туда добавят 35 новых «жизненных ситуаций» для предпринимательства и граждан. Об этом в четверг, 10 июля, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В их числе рождение ребенка, поддержка российских граждан в других странах, а также сервис «Мой питомец» — в нем любой желающий сможет найти информацию о домашних животных, об их здоровье, а также о ветеринарных клиниках.

— Приоритетные сервисы «жизненные ситуации» утверждены на заседании подкомиссии по вопросам повышения качества оказания государственных услуг, — добавили в аппарате.

Кроме того, в перечень войдут: покупка недвижимости, отправка документов в суд, подача заявления в колледж или техникум, запись на детские кружки, отдых и оздоровление детей, волонтерство и прохождение диспансеризации, передает РИА Новости.

20 мая на «Госуслугах» появился новый сервис, направленный на защиту граждан от мошенников. В перечень функций входят самозапрет на оформление кредитов, проверка кредитной истории, анализ подозрительных звонков и подача жалоб на вредоносные сайты.

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