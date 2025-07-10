Стало известно, почему российская пенсионерка-блогер вошла в список Forbes

Журнал Forbes включил тюменского блогера Ольгу Тихонову, известную в интернете под именем Бабушка-иностранка, в рейтинг самых популярных российских инфлюенсеров.
Уточняется, что признание пришло к ней неожиданно. Ее путь начался в 2020 году, когда женщина решила завести блог в одной из соцсетей, чтобы справиться с ощущением одиночества после перенесенной операции.
Ролики Ольги посвящены рецептам и секретам садоводства. Постепенно известность ее страницы увеличивалась, и вместе с дочерью она организовала платную реализацию сборников кулинарных советов, включающих разделы: десерты, салаты и закуски, основные блюда и консервацию.
На сегодня число ее подписчиков превышает 300 тысяч. Хотя потенциал для роста аудитории существует, сама создательница контента отмечает, что предпочитает сохранять комфортный уровень текущей аудитории. Со своими подписчиками она поддерживает настолько тесный контакт, что некоторых считает заочными друзьями, регулярно делясь с ними семейными новостями и значимыми событиями.
Читайте также: Суд взыскал с супруга Ивлеевой долги за ЖКХ.