Стало известно, почему российская пенсионерка-блогер вошла в список Forbes

На сегодня число ее подписчиков превышает 300 тысяч. Хотя потенциал для роста аудитории существует, сама создательница контента отмечает, что предпочитает сохранять комфортный уровень текущей аудитории. Со своими подписчиками она поддерживает настолько тесный контакт, что некоторых считает заочными друзьями, регулярно делясь с ними семейными новостями и значимыми событиями.