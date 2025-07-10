Прямые рейсы из Алматы в Минск откроют в августе

В настоящее время перелеты в Минск выполняет белорусская авиакомпания «Белавиа» из Астаны с частотой четыре рейса в неделю. С открытием нового маршрута общее количество регулярных авиасообщений между двумя странами возрастет до шести рейсов в неделю.