Прямые рейсы из Алматы в Минск откроют в августе

«Комитетом гражданской авиации МТ РК на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению международных рейсов. Так, с 10 августа текущего года казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по новому международному маршруту Алматы — Минск», — говорится в сообщении.
Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям.
В настоящее время перелеты в Минск выполняет белорусская авиакомпания «Белавиа» из Астаны с частотой четыре рейса в неделю. С открытием нового маршрута общее количество регулярных авиасообщений между двумя странами возрастет до шести рейсов в неделю.