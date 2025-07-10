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Прямые рейсы из Алматы в Минск откроют в августе

Алматы. 10 июля. КазТАГ — С 10 августа 2025 года казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы — Минск, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации МТ РК.

Источник: pixabay.com

«Комитетом гражданской авиации МТ РК на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению международных рейсов. Так, с 10 августа текущего года казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по новому международному маршруту Алматы — Минск», — говорится в сообщении.

Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

В настоящее время перелеты в Минск выполняет белорусская авиакомпания «Белавиа» из Астаны с частотой четыре рейса в неделю. С открытием нового маршрута общее количество регулярных авиасообщений между двумя странами возрастет до шести рейсов в неделю.