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В Белгородской области из-за ударов ВСУ убрали 43 искусственных неровности

Решение было принято совместно с сотрудниками ГИБДД, заявил губернатор Гладков.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о множестве обращений от жителей приграничных сёл о необходимости демонтажа искусственных неровностей на дорогах из-за атак со стороны украинских дронов.

«В такой ситуации снижение скорости — это попадание врага в цель, а значит — ранения или гибель наших мирных жителей», — заявил глава региона в своём Telegram-канале.

Вопрос был рассмотрен в ходе заседания оперативного штаба. При этом безопасность дорожного движения должна также быть в приоритете.

«Это решение крайне сложное, но совместно с сотрудниками ГИБДД мне кажется, что мы приняли его очень обоснованно. Уже 43 неровности в приграничье ликвидированы, и эта работа будет продолжена и дальше», — рассказал Гладков.

Ранее губернатор сообщал, что при атаке беспилотника ВСУ в населённом пункте Новосадовый пострадала местная жительница.