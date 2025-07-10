В Самаре с 1 августа работающим пенсионерам повысят страховую пенсию

Причина перерасчёта пенсий кроется в увеличении количества пенсионных коэффициентов, заработанных в прошлом году.
При этом гражданам не нужно никуда обращаться и подавать заявления — всё произойдёт в автоматическом режиме.
Стоимость каждого индивидуального коэффициента зависит от условий, на которых была рассчитана исходная страховая пенсия. За год можно набрать максимум три таких балла.
В 2024 году один пенсионный балл оценивался в 133,05 рубля, а значит, максимальное повышение пенсии составило 399,15 рублей. Об этом сообщает «АИФ в Самаре».
Напомним, что в начале 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров уже проиндексировали на 7,3%, а в феврале этот показатель был скорректирован в сторону увеличения — до 9,5%.
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