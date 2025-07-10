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Проблемы с интернетом в Самаре сегодня 10 июля 2025: причины и решения

В Самаре нет интернета: что происходит? С начала июля 2025 года жители Самары массово жалуются на проблемы с мобильным интернетом.

Источник: МК.RU Самара

В Самаре нет интернета: что происходит?

С начала июля 2025 года жители Самары массово жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Особенно серьезные сбои произошли 10 июля — у многих абонентов МТС, МегаФон и Билайн.

Перестали работать:

Онлайн-платежи;

Картографические сервисы;

Популярные приложения и мессенджеры.

Почему нет мобильного интернета в Самаре?

По данным пользователей, перебои могут быть связаны с угрозами атак БПЛА. 7 июля в 4:16 утра в регионе было распространено экстренное предупреждение МЧС о возможных атаках беспилотников. Ранее в подобных ситуациях интернет также отключали в целях безопасности.

Что делать, если в Самаре сегодня нет интернета?

Если не работают платежи:

Носите с собой наличные деньги (особенно для транспорта и магазинов);

Уточните в банке о возможности офлайн-оплаты;

Используйте переводы по номеру телефона, если у продавца есть связь.

Если не работает навигатор:

Заранее скачайте офлайн-карты (Google Maps, 2ГИС);

Делайте скриншоты маршрутов перед поездкой;

Используйте бумажные карты или записывайте адреса.

Чем заняться без интернета в Самаре?

Пока связь не восстановилась, можно:

Разобрать книги на полках и перечитать любимые;

Сделать уборку — разобрать вещи или рабочий стол;

Позвонить друзьям/родным — живое общение лучше сообщений.

Выспаться — здоровый сон восстанавливает силы.

Когда восстановится интернет?

Обычно связь возвращается после устранения угрозы. Рекомендуем сохранять спокойствие и подготовиться к возможным перебоям.

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