Проблемы с интернетом в Самаре сегодня 10 июля 2025: причины и решения

В Самаре нет интернета: что происходит?
Перестали работать:
Онлайн-платежи;
Картографические сервисы;
Популярные приложения и мессенджеры.
Почему нет мобильного интернета в Самаре?
Что делать, если в Самаре сегодня нет интернета?
Если не работают платежи:
Носите с собой наличные деньги (особенно для транспорта и магазинов);
Уточните в банке о возможности офлайн-оплаты;
Используйте переводы по номеру телефона, если у продавца есть связь.
Если не работает навигатор:
Заранее скачайте офлайн-карты (Google Maps, 2ГИС);
Делайте скриншоты маршрутов перед поездкой;
Используйте бумажные карты или записывайте адреса.
Чем заняться без интернета в Самаре?
Пока связь не восстановилась, можно:
Разобрать книги на полках и перечитать любимые;
Сделать уборку — разобрать вещи или рабочий стол;
Позвонить друзьям/родным — живое общение лучше сообщений.
Выспаться — здоровый сон восстанавливает силы.
Когда восстановится интернет?
Обычно связь возвращается после устранения угрозы. Рекомендуем сохранять спокойствие и подготовиться к возможным перебоям.
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