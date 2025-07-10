В Красноярске объявлены победители премии «Глобальная энергия»

Напомним, что премия «Глобальная энергия» вручается с 2003 года, а последние пять лет церемонии проходят в различных российских регионах. В этом году Красноярский край принимает иностранных ученых и журналистов. Ассоциация «Глобальная энергия» также готовит документальный фильм о регионе, который будет показан на федеральном телеканале «Россия 24» и на международных платформах. В рамках визита гости посетили достопримечательности края, включая Красноярскую ГЭС и промышленные предприятия, а также встретились со специалистами в области энергетики.