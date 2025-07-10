В Красноярске объявлены победители премии «Глобальная энергия»

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
в офисе РусГидро прошла церемония, на которой были названы лауреаты престижной международной премии «Глобальная энергия». В мероприятии приняли участие президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев, Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.
Победителями стали три ученых из России, США и Китая. Церемония стала первым значимым международным событием компании после переезда из Москвы в Красноярск, который был осуществлён по поручению Президента России Владимира Путина.
Премия «Глобальная энергия» присуждается в трех номинациях: «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика» и «Новые способы применения энергии». Она отмечает значимые научные достижения и технологические решения, направленные на рациональное использование природных ресурсов и повышение экологичности энергетики.
Сергей Брилев отметил, что Красноярский край является идеальной площадкой для проведения этой премии благодаря своему уникальному энергобалансу. Он подчеркнул, что на красноярской земле можно успешно сочетать практику и науку, а ученые способны находить общий язык независимо от геополитической ситуации. В этом году в номинанты вернулись представители Европы и Северной Америки, а география заявок расширилась за счет ученых из стран Глобального Юга.
В этом году на премию было подано 90 заявок из 44 стран. Имена номинантов были объявлены 19 июня на ПМЭФ-2025. В шорт-лист вошли 15 исследователей из восьми стран, включая Австралию, Великобританию, Италию, Китай, Россию, США, Чили и Швейцарию.
В номинации «Новые способы применения энергии» победителем стал Владислав Хомич, научный руководитель Института электрофизики и электроэнергетики РАН, за его вклад в разработку плазменных технологий и импульсной энергетики.
Впервые в истории премии лауреатом стала женщина — профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Юй Хуан, которая была награждена за свои новаторские открытия в области катализаторов для топливных элементов в номинации «Нетрадиционная энергетика».
В номинации «Традиционная энергетика» победил Цзиньлян Хэ, глава Научно-исследовательского института высоковольтных технологий, за развитие технологий передачи электроэнергии сверх- и ультравысокого напряжения.
Имена победителей определил международный комитет под руководством Рае Квон Чунга.
Напомним, что премия «Глобальная энергия» вручается с 2003 года, а последние пять лет церемонии проходят в различных российских регионах. В этом году Красноярский край принимает иностранных ученых и журналистов. Ассоциация «Глобальная энергия» также готовит документальный фильм о регионе, который будет показан на федеральном телеканале «Россия 24» и на международных платформах. В рамках визита гости посетили достопримечательности края, включая Красноярскую ГЭС и промышленные предприятия, а также встретились со специалистами в области энергетики.
Церемония вручения премии «Глобальная энергия» пройдет в рамках Российской энергетической недели в Москве с 15 по 17 октября, что станет значимым событием для всей энергетической отрасли страны.