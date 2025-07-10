На закрытии фестиваля Voices в Вологде показали фильм «Альфа» Жюлии Дюкурно

С этой стороны «Саван» производит большое впечатление. Касселю мерещатся мертвая жена и предатели (небезосновательно). А зрителю — другой фильм другого Дэвида, который тоже в свое время показывали в Каннах — и который тоже при содействии французов был собран из так и не снятого телешоу: изначально Линч планировал «Малхолланд-драйв» как сериал для ABC, а Кроненберг разрабатывал «Саван» для Netflix — и перед отменой проекта успел написать для стриминга сценарии двух серий. После чего, судя по всему, радикально ничего в тексте менять не стал, поэтому спустя два часа картина даже не завершается, а скорее просто прекращает свое существование. Собственно, взятки гладки: у жизни тоже не бывает кульминации и развязки, только финальный титр на надгробии, если повезет.