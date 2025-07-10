Прогитлеровский режим Виши во Франции установился 85 лет назад

Со стороны может показаться, что французские генералы были трусами и слабаками, но их легко можно понять, примерив аналогию. Предположим, есть некий шахматист — хороший, но которому игра давно надоела. Не имея выбора, он садится играть партию и разворачивает шахматные пособия начала XX века, готовясь вспомнить былое. Но на первом ходу он выясняет, что правила изменились: теперь кони могут ходить как слоны, пешки двигаются вбок, а ферзь перепрыгивает через свои фигуры при желании. Шахматист может и мог бы приспособиться — вот только играют они даже не блиц, а просто теряют ход, если не делают его быстро, при этом противник годами готовился к игре именно по этим правилам и в значительной степени сам их придумал. Это весьма точная аналогия тому, насколько танки, самолеты и радио изменили войну, и неудивительно, что французское командование просто не знало, что делать.