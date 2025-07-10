Звезда «6 кадров» Радзюкевич сообщил, что отметит юбилей скромно из-за СВО

— Тут и по работе, и по каким-то проектам. Довести до совершенства владение каким-нибудь музыкальным инструментом. Гитарой сейчас усиленно занимаюсь — и хотелось бы, чтобы это было очень круто, приблизиться хотя бы к профессиональным исполнителям. Может быть, освоить еще какой-нибудь музыкальный инструмент. Я в детстве окончил музыкальную школу по классу баяна — и всю жизнь связан с музыкой. Но чем дольше ты занимаешься музыкой, тем отчетливее понимаешь, что надо достигать всего в раннем детстве, в молодости закладывать более серьезную базу, чтобы стать профессиональным музыкантом. Конечно, до серьезного уровня уже в силу возраста сложно — и пальцы не те, и реакции не те, и память не та. Но все равно хочется усовершенствовать то, что хотя бы есть: баян, гитара, блокфлейта, в этом направлении хотелось бы еще чего-нибудь.