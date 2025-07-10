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За минувшие сутки в Ростовской области 36 раз горела сухая трава

28 техногенных пожаров произошло в Ростовской области 9 июля.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки среды, 9 июля, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали пять ДТП, 36 загораний сухой травы и 28 техногенных пожаров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Как уточнили в ведомстве, всего было задействовано 920 спасателей и 230 единиц техники.

— Сегодня местами в юго-восточных районах чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В северо-западных, местами в северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных районах и Приазовье высокая пожароопасность четвертого класса, — предупредили дончан в МЧС.