За минувшие сутки в Ростовской области 36 раз горела сухая трава

За минувшие сутки среды, 9 июля, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали пять ДТП, 36 загораний сухой травы и 28 техногенных пожаров. Об этом сообщили в региональном МЧС.