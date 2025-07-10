За минувшие сутки в Ростовской области 36 раз горела сухая трава

За минувшие сутки среды, 9 июля, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали пять ДТП, 36 загораний сухой травы и 28 техногенных пожаров. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Как уточнили в ведомстве, всего было задействовано 920 спасателей и 230 единиц техники.
— Сегодня местами в юго-восточных районах чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В северо-западных, местами в северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных районах и Приазовье высокая пожароопасность четвертого класса, — предупредили дончан в МЧС.