Здоровье питомца, налоговый вычет, участие в заседании суда и рождение ребенка: Россиянам анонсировали 35 новых сервисов на «Госуслугах»

Портал «Госуслуги» расширит функционал для пользователей — на нем появится 35 новых сервисов, объединенных в «жизненные ситуации». Среди них — планирование семьи, помощь россиянам за границей, сервис для владельцев домашних животных, оформление опеки, дистанционное участие в судебных заседаниях и другие. Об этом РИА Новости сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Новые сервисы охватят ключевые сферы жизни. Например, родители смогут записывать детей в кружки и секции, оформлять путевки в лагеря, а абитуриенты — подавать документы в колледжи и техникумы. Для бизнеса упростят запуск ИТ-компаний, транспортных предприятий и других видов деятельности. Также на портале можно будет получить налоговый вычет, обратиться к нотариусу или юристу, решить вопросы, связанные с инвалидностью или потерей близких.
Отдельный сервис «Мой питомец» объединит данные о здоровье животных, ветклиниках и других услугах для владельцев. А те, кто сталкивается с юридическими сложностями, смогут подавать документы в суд онлайн и участвовать в заседаниях через веб-камеру.
Как отметил Дмитрий Григоренко, «жизненные ситуации» — это следующий этап развития госуслуг. Если раньше людям приходилось обращаться в разные ведомства, то теперь все необходимые сервисы будут доступны в одном месте.
Ранее KP.RU писал, что депутаты Госдумы РФ готовят законопроект о добавлении «кнопки безопасности» на основной экран «Госуслуг».