Здоровье питомца, налоговый вычет, участие в заседании суда и рождение ребенка: Россиянам анонсировали 35 новых сервисов на «Госуслугах»

Новые сервисы охватят ключевые сферы жизни. Например, родители смогут записывать детей в кружки и секции, оформлять путевки в лагеря, а абитуриенты — подавать документы в колледжи и техникумы. Для бизнеса упростят запуск ИТ-компаний, транспортных предприятий и других видов деятельности. Также на портале можно будет получить налоговый вычет, обратиться к нотариусу или юристу, решить вопросы, связанные с инвалидностью или потерей близких.