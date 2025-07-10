Создается роботизированный колоноскоп на основе ИИ

«Во-первых, мы планируем использовать пять камер вместо одной, что обеспечивает обзор 340 градусов против стандартных 170 градусов. Это исключает появление так называемых слепых зон. Во-вторых, все изображения сводятся в единую сшитую панораму на одном экране, что существенно снижает когнитивную нагрузку на врача. В-третьих, ИИ-анализ работает в режиме реального времени как “подстраховка” для специалиста, предоставляя ему независимое “второе мнение”. И, наконец, мультиспектральное освещение значительно улучшает визуализацию тканей», — подытожил он.