Орский маньяк может быть мёртв — тело самого неуловимого серийника России, предположительно, нашли в озере

68-летний Андреев работал дальнобойщиком в Орске и, по данным следствия, совершал преступления с 2006 по 2012 год: он убивал своих жертв и подвергал их насилию. Серийного убийцу называли местным потрошителем и новым Чикатило. В 2012 году, после исчезновения 18-летней Ольги Журавлёвой, его задержали, но из-за недостатка доказательств отпустили. В кабине его грузовика тогда обнаружили множество презервативов, женское бельё, заколки и другие подозрительные предметы. Андреева вызвали на допрос, но он туда не явился и с тех пор его никто не видел.