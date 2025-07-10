«Крылья Советов» могут усилиться 25-летним полузащитником Михайло Баньяцом

Серб принадлежит «Краснодару», но прошлый сезон провел в аренде в ФК «Бачка Топола».
25-летний Михайло Баньяц приехал в Россию из того же клуба в июле 2022 года. За «быков» сыграл в 65 встречах, забил три мяча и выдал восемь ассистов. Также заработал девять «горчичников».
Прошлым летом вернулся в сербскую команду. В 26 матчах (19 в Суперлиге, один в Кубке и шесть в Лиге конференций) дважды поразил ворота соперников. Плюс четыре результативные передачи и пять желтых карточек.
О переезде Баньяца в Самару сообщает телеграм-канал «Топи за “Крылья!”. Полузащитник может подписать 3-летнее соглашение с волжанами. Иван Карпов пишет: легионер якобы будет получать 2,5 млн рублей в месяц.
Обследование пройдет в пятницу или понедельник. Сейчас с переломом плюсневой кости.
На днях экс-игрок «зелено-бело-синих» Роман Ежов перебрался в «Сочи». Контракт на 3 года.
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