В Самаре проверили качество ремонта 30 километров дорог по «гостевым» маршрутам

В рамках реализации федеральной программы «Безопасные качественные дороги» в Самаре подходит к завершению комплексный ремонт ключевых магистралей. В текущем сезоне дорожные службы модернизируют четыре стратегически важных направления общей протяжённостью 30 километров.
Наиболее значимые объекты реконструкции:
— участок Волжского шоссе между Красноглинским шоссе и улицей Демократической;
— отрезок Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до соединения с Волжским шоссе;
— Московское шоссе на подъезде к городской черте;
улица Демократическая в районе её пересечения с Ташкентской улицей.
Эти транспортные узлы ежедневно пропускают через себя поток автотранспорта, достигающий 95 тысяч автомобилей в сутки, что делает их реконструкцию особенно важной для городской инфраструктуры.
Технологические особенности ремонта:
— применение инновационного щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерными добавками;
— полная замена элементов дорожного обустройства, включая бордюры и системы водоотведения;
— нанесение долговечной разметки термопластиком.
Ход выполнения работ:
На главной магистрали города — Московском шоссе — завершается укладка основного покрытия, параллельно ведутся работы на дублирующих полосах. На улице Демократической специалисты устраняют последствия просадки грунта в районе пересечения с улицей Арена-2018, где выполняется дополнительное укрепление дорожного полотна. На остальных участках идёт завершающий этап — укладка финишного слоя покрытия.
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