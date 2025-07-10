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В Самаре проверили качество ремонта 30 километров дорог по «гостевым» маршрутам

В рамках реализации федеральной программы «Безопасные качественные дороги» в Самаре подходит к завершению комплексный ремонт ключевых магистралей.

В рамках реализации федеральной программы «Безопасные качественные дороги» в Самаре подходит к завершению комплексный ремонт ключевых магистралей. В текущем сезоне дорожные службы модернизируют четыре стратегически важных направления общей протяжённостью 30 километров.

Наиболее значимые объекты реконструкции:

— участок Волжского шоссе между Красноглинским шоссе и улицей Демократической;

— отрезок Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до соединения с Волжским шоссе;

— Московское шоссе на подъезде к городской черте;

улица Демократическая в районе её пересечения с Ташкентской улицей.

Эти транспортные узлы ежедневно пропускают через себя поток автотранспорта, достигающий 95 тысяч автомобилей в сутки, что делает их реконструкцию особенно важной для городской инфраструктуры.

Технологические особенности ремонта:

— применение инновационного щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерными добавками;

— полная замена элементов дорожного обустройства, включая бордюры и системы водоотведения;

— нанесение долговечной разметки термопластиком.

Ход выполнения работ:

На главной магистрали города — Московском шоссе — завершается укладка основного покрытия, параллельно ведутся работы на дублирующих полосах. На улице Демократической специалисты устраняют последствия просадки грунта в районе пересечения с улицей Арена-2018, где выполняется дополнительное укрепление дорожного полотна. На остальных участках идёт завершающий этап — укладка финишного слоя покрытия.

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