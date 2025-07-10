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Подростку вставили штифт, который будут расти вместе с ним

Особые телескопические штифты использовали врачи Российской детской клинической больницы при лечении «хрустального» ребенка.

Особые телескопические штифты использовали врачи Российской детской клинической больницы при лечении «хрустального» ребенка. 11-летний житель Самарской области с рождения страдал от несовершенного остеогенеза.

Как сообщили «МК» в РДКБ, ребенок постоянно травмировался, но диагноз был поставлен после случая с ногой. Мальчик сломал голень, долго восстанавливался, но как только снял гипс и сделал несколько шагов, произошел перелом той же кости.

Медики поставили диагноз и решили установить телескопический штифт. Это можно сделать только в идеально прямую кость, однако большеберцовая кость была сильно деформирована. Пришлось ее снова сломать и срастить по ровной оси.

В дальнейшем штифт, состоящий из двух частей, помимо роста ребенка будет удлиняться вместе с костью.