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APA: Переговоры Алиева и Пашиняна начались в Абу-Даби

В Абу-Даби начались переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом в четверг, 10 июля, сообщили в агентстве APA.

В Абу-Даби начались переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом в четверг, 10 июля, сообщили в агентстве APA.

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