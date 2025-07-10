APA: Переговоры Алиева и Пашиняна начались в Абу-Даби

В Абу-Даби начались переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом в четверг, 10 июля, сообщили в агентстве APA.
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