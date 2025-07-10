Климатолог назвала три области Беларуси, где чаще всего образуются смерчи

Так, по словам ведущего научного сотрудника лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Ирины Данилович, ежегодно в Беларуси регистрируют от 9 до 30 опасных гидрометеоявлений. При этом 80% смерчей, гроз и других погодных «сюрпризов» приходятся как раз таки на теплое время года.