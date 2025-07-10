Климатолог назвала три области Беларуси, где чаще всего образуются смерчи

Стало известно, в каких областях Беларуси чаще всего возникают смерчи, сообщает Sputnik Беларусь.
Так, по словам ведущего научного сотрудника лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Ирины Данилович, ежегодно в Беларуси регистрируют от 9 до 30 опасных гидрометеоявлений. При этом 80% смерчей, гроз и других погодных «сюрпризов» приходятся как раз таки на теплое время года.
Главный урон в Беларуси наносят заморозки, шквалы, сильные дожди и град. Их вызывает активная конвективная деятельность атмосферы, когда из-за разницы температур воздух в атмосфере перемещается вертикально. Сильнее всего эти процессы сказываются на ветровых явлениях, приводя к сильному ветру, шкалам и даже смерчу в Беларуси. И, конечно, из-за конвекции усиливаются осадки: интенсивные ливни, частое выпадение града.
— В последние годы в республике растет число гроз и сильных дождей из-за повышения температуры, увеличения испарения и усиления конвективных процессов, — констатировала кандидат географических наук.
Специалист отметила, что с 1970-х все же отмечается общее снижение средней скорости ветра. Однако участились случаи резких и разрушительных порывов.
Климатолог констатирует: смерчи в Беларуси происходили в 54 годах из 70 лет, когда проводились наблюдения. Также увеличилось их количество в отдельные годы. Хотя и отсутствует тенденция роста повторяемости лет со смерчами.
Чаще всего ураганные явления и смерчи возникают на Гомельщине (27% случаев), Витебщине (25%) и Минщине (25%).
— В Гродненской, Могилевской и Брестской областях зафиксировано менее 10% случаев, — пояснила Ирина Данилович, доцент кафедры общего землеведения и гидрометеорологии факультета географии и геоинформатики БГУ.
Тем временем «Комсомолка» писала, что мощный ураган разворотил деревню в Витебской области 9 июля: «Снесло не только крыши, но и стены домов и деревья, полностью перекрыта трасса».
Тем временем энергетики продолжают устранять последствия непогоды и нового урагана 10 июля в Беларуси: «Более 60 населенных пунктов обесточены после непогоды на Витебщине и Могилевщине».