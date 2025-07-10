Бойцы СВО начали посвящать снаряды закрывшему мать от удара ВСУ ребенку

9 июля пятилетний мальчик закрыл собой маму при атаке Вооруженных сил Украины на пляж в Курске. О его смерти вечером того же дня сообщил временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн. Он выразил семье ребенка искренние соболезнования и пообещал оказать ей всю необходимую помощь и поддержку. Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил наградить ребенка.