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Бойцы СВО начали посвящать снаряды закрывшему мать от удара ВСУ ребенку

Участники специальной военной операции начали наносить на снаряды надписи в память о пятилетнем мальчике, который погиб, закрыв мать от удара Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 10 июля, сообщил военкор Александр Коц.

Участники специальной военной операции начали наносить на снаряды надписи в память о пятилетнем мальчике, который погиб, закрыв мать от удара Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 10 июля, сообщил военкор Александр Коц.

Он опубликовал фото боеприпаса, на котором есть надпись «За мальчика Анатолия из Курска». Журналист отметил, что бойцы таким образом выражают свою скорбь и готовность отомстить.

— История юного героя, который накрыл свою маму во время атаки дронов (…), не оставила равнодушными бойцов на передовой, — подписал фотографию Коц.

Как отметил Коц в своем Telegram-канале, военнослужащие не собираются останавливаться и намерены продолжать наносить удары по позициям противника.

9 июля пятилетний мальчик закрыл собой маму при атаке Вооруженных сил Украины на пляж в Курске. О его смерти вечером того же дня сообщил временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн. Он выразил семье ребенка искренние соболезнования и пообещал оказать ей всю необходимую помощь и поддержку. Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил наградить ребенка.

Накануне губернатор также уведомил, что в результате атаки ВСУ на пляж «Городской» в Курске погибли три человека, шестеро получили ранения.

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