Релоканты, вычеты, беременность: На «Госуслугах» появятся 35 новых «жизненных ситуаций»

Расширение функционала одобрено на заседании подкомиссии по улучшению качества государственных услуг. Они включают планирование и рождение ребёнка, поддержку россиян за границей. Помимо семейных тем, пользователи смогут оформить сделки с недвижимостью, подать заявления в суд онлайн с возможностью участия через веб-камеру, записать детей в кружки и секции, а также организовать отдых и оздоровление для малышей.
Для предпринимателей появятся инструменты для запуска бизнеса дистанционно, включая открытие IT-компаний и транспортных предприятий. Также будет доступна помощь в оформлении налоговых вычетов, обращении к нотариусу и бесплатная юридическая поддержка.
Дополнительные сервисы помогут решать вопросы, связанные с владением оружием и самоходной техникой, оформлением опеки, социальным обслуживанием и прохождением диспансеризации. Особое внимание уделено поддержке граждан в трудных жизненных ситуациях — например, при потере близкого человека или инвалидности.
Ранее Министерство цифрового развития РФ запустило сервис для открытия социальных вкладов и счетов на Госуслугах. Воспользоваться этим могут россияне старше 18 лет, получающие единое пособие, пособие по социальному контракту или социальную доплату к пенсии.