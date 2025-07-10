Релоканты, вычеты, беременность: На «Госуслугах» появятся 35 новых «жизненных ситуаций»

Расширение функционала одобрено на заседании подкомиссии по улучшению качества государственных услуг. Они включают планирование и рождение ребёнка, поддержку россиян за границей. Помимо семейных тем, пользователи смогут оформить сделки с недвижимостью, подать заявления в суд онлайн с возможностью участия через веб-камеру, записать детей в кружки и секции, а также организовать отдых и оздоровление для малышей.