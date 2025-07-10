В МВД рассказали, в каком случае полицейский может позвонить гражданину

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Полицейский может позвонить гражданину только, чтобы пригласить его в подразделение, в остальных случаях это мошенник, предупреждает в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.
В ведомстве напомнили, что по телефону мошенники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов, Банка России, Соцфонда, ФНС и других ведомств.
«Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение», — сказала Волк.
Она отметила, что угрозы и запугивание это явный признак мошенничества.
«Им нужен ваш стресс. Прекратите общение, кладите трубку и без разговоров», — заключила Волк.
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