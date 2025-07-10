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Москалькова призвала обеспечить бойцов СВО адаптированным транспортом

Москалькова призвала дать всем инвалидам — бойцам СВО адаптированный транспорт.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости сообщила, что предложила российским органам власти решить вопрос о предоставлении всем участникам СВО, вернувшимся с инвалидностью, адаптированного транспорта.

«На Всероссийском координационном совете наши коллеги, уполномоченные по правам человека, сказали, что очень актуальна проблема предоставления участникам СВО, которые вернулись после ранений, и у них установлена инвалидность, адаптированного автотранспорта», — сказала она.

Москалькова отметила, что на сегодняшний день адаптированный транспорт предусмотрен для тех, у кого ампутированы обе ноги.

«А если эта травма касалась одной конечности, руки или ноги, уже этот адаптированный транспорт не полагается. И мы в качестве рекомендации для наших органов власти предложили решить этот вопрос», — подчеркнула омбудсмен.

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