ФСБ рассекретила протокол допроса участника Волынской резни Васюка

ФСБ РФ обнародовала рассекреченный протокол допроса участника Волынской резни Ивана Васюка, признавшегося, что он лично около 10 раз принимал участие в нападении на польские деревни и убил не менее 19 человек, в том числе пятерых детей.
Васюк был членом Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*, его поймали в 1944 году. Националист рассказал, что он числился в отряде «Ворона», который в период с июля 1943 года по январь 1944-го нападал на польские деревни, убивал мирных жителей и забирал их имущество.
«Всего нашим отрядом, то есть “сотней”, убито в трех деревнях примерно около 1,5 тысячи человек всех возрастов, часть из них были убиты на месте, в домах, а большинство нами уводились в лес (по словам Васюка, некоторых людей зарубили топорами, некоторых зарезали ножами — прим. ред.). После того как жители этих деревень были убиты, имущество, хлеб, скот нами взят. В этих деревнях, кроме Углов, все хаты сожжены, трупы убитых мужчин и женщин, стариков и детей оставляли на местах в домах и потом поджигали», — рассказал националист на допросе.
На днях Управление ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти обнародовало рассекреченные документы о подрывной деятельности членов Организации украинских националистов в частях Красной армии на Ленинградском фронте в начале Великой Отечественной войны.
* Внесена в России в список запрещенных террористических и экстремистских организаций.