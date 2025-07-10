ФСБ рассекретила протокол допроса участника Волынской резни Васюка

«Всего нашим отрядом, то есть “сотней”, убито в трех деревнях примерно около 1,5 тысячи человек всех возрастов, часть из них были убиты на месте, в домах, а большинство нами уводились в лес (по словам Васюка, некоторых людей зарубили топорами, некоторых зарезали ножами — прим. ред.). После того как жители этих деревень были убиты, имущество, хлеб, скот нами взят. В этих деревнях, кроме Углов, все хаты сожжены, трупы убитых мужчин и женщин, стариков и детей оставляли на местах в домах и потом поджигали», — рассказал националист на допросе.