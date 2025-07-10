15 млн рублей выделили на снос двух построек в Промышленном районе Самары

Подрядчика ищет руководство 131-го детского сада. Работы нужно выполнить в течение 20 дней с момента подписания соглашения.
Начальная цена контракта составляет около 15,6 млн рублей. Снести нужно два здания на улице Воронежской, 21б и в переулке Юрия Павлова, 10б. Это двухэтажные кирпичные объекты. Первый возвели в 1954 году.
«При производстве работ должны использоваться: оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора», — говорится в техзадании.
Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 17 июля. Итоги подведут 21-го числа.
Ранее сообщали, что в Самаре снесут нежилое здание около психиатрической больницы на улице Нагорной.
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