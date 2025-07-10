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В Самаре с 14 по 22 июля ограничат движение из-за ремонта теплосетей

В период с 14 по 22 июля в городе Самаре будет временно ограничено движение транспортных средств в районе пересечения улиц Некрасовской и Садовой.

В период с 14 по 22 июля в городе Самаре будет временно ограничено движение транспортных средств в районе пересечения улиц Некрасовской и Садовой. Ограничение связано с проведением ремонтных и модернизационных работ на теплосетях, расположенных у дома 72 по улице Садовой.

Эти улицы не обслуживаются общественным транспортом. Однако водителям рекомендуется заранее планировать поездки, учитывая временные изменения в движении с 14 по 22 июля.

Ранее мы писали, что в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги» в Самаре продолжается масштабный ремонт ключевых магистралей. В 2025 году дорожные службы планируют обновить четыре стратегически важных направления общей протяжённостью около 30 километров, включая улицу Некрасовскую, где ведутся работы по реконструкции теплосетей и дорожного покрытия.

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