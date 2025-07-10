В Самаре очистят мазутные озера на полигоне «Зубчаниновка» за 7 млн рублей

В 2025 году в Кировском районе Самары начнутся работы по очистке мазутных озёр, расположенных на территории бывшего полигона «Зубчаниновка». На эти цели из городского бюджета выделено 7 млн рублей.
Финансирование работ:
2025 год — 7 млн рублей (основной этап очистки).
2026 год — 2,7 млн рублей (завершающие мероприятия).
Соответствующие изменения внесены в экологическую программу города, рассчитанную до 2026 года. Обновлённый вариант документа опубликован 8 июля 2025 года на официальном сайте мэрии.
Почему это важно?
Мазутные озёра представляют экологическую угрозу из-за токсичных промышленных отходов. Их очистка поможет улучшить экологическую обстановку в Кировском районе.
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