В омском ТЮЗе сделали заявление об открытии театра

Напомним, что сроки окончания работ по капитальному ремонту здания ТЮЗа в Омске переносились неоднократно. Изначально они должны были завершиться в сентябре 2023 года, однако впоследствии были перенесены на 31 августа 2024 года, а затем на декабрь 2024-го.