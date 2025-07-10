Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омском ТЮЗе сделали заявление об открытии театра

Сроки завершения работ по капремонту здания популярного омского театра переносились неоднократно.

В официальном паблике Омского театра юного зрителя в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о сроках открытия здания учреждения после капитального ремонта.

«Открытие нашего здания после ремонта планируется в 2025 году. Мы обязательно сообщим об этом радостном событии заранее. Следите за нашими новостями», — прокомментировали в омском ТЮЗе.

Напомним, что сроки окончания работ по капитальному ремонту здания ТЮЗа в Омске переносились неоднократно. Изначально они должны были завершиться в сентябре 2023 года, однако впоследствии были перенесены на 31 августа 2024 года, а затем на декабрь 2024-го.

Стоимость работ за это время выросла с 576 миллионов рублей до 792 миллионов.