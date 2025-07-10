В омском ТЮЗе сделали заявление об открытии театра

В официальном паблике Омского театра юного зрителя в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о сроках открытия здания учреждения после капитального ремонта.
«Открытие нашего здания после ремонта планируется в 2025 году. Мы обязательно сообщим об этом радостном событии заранее. Следите за нашими новостями», — прокомментировали в омском ТЮЗе.
Напомним, что сроки окончания работ по капитальному ремонту здания ТЮЗа в Омске переносились неоднократно. Изначально они должны были завершиться в сентябре 2023 года, однако впоследствии были перенесены на 31 августа 2024 года, а затем на декабрь 2024-го.
Стоимость работ за это время выросла с 576 миллионов рублей до 792 миллионов.