В Иркутске в реке Ангара обнаружили следы нефтепродуктов

В Иркутске ликвидируют разлив нефтепродуктов в реке Ангара. Местные жители заметили подозрительные следы в районе улицы Верхняя Набережная. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— В оперативном режиме администрация Иркутска уведомила об этом контрольно-надзорные органы.
Специалисты избавили воду от загрязнения, чтобы не допустить его распространение, — прокомментировали в пресс-службе администрации.
Для предотвращения распространения загрязнения были использованы экологически безопасные методы: установлены боновые заграждения и применен биоразлагаемый сорбент. В настоящее время риск дальнейшего загрязнения отсутствует, ведется мониторинг состояния окружающей среды.