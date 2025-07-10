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В Иркутске в реке Ангара обнаружили следы нефтепродуктов

Специалисты уже убирают разлив в районе улицы Верхняя Набережная.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске ликвидируют разлив нефтепродуктов в реке Ангара. Местные жители заметили подозрительные следы в районе улицы Верхняя Набережная. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— В оперативном режиме администрация Иркутска уведомила об этом контрольно-надзорные органы.

Специалисты избавили воду от загрязнения, чтобы не допустить его распространение, — прокомментировали в пресс-службе администрации.

Для предотвращения распространения загрязнения были использованы экологически безопасные методы: установлены боновые заграждения и применен биоразлагаемый сорбент. В настоящее время риск дальнейшего загрязнения отсутствует, ведется мониторинг состояния окружающей среды.