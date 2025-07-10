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Гадюки в московском регионе перешли на ночной образ жизни из-за жары

Установившаяся в московском регионе жара заставляет гадюк прятаться днем, а вечером и ночью они выходят охотиться, сообщил Агентству городских новостей «Москва» научный сотрудник Института биоорганической химии Российской академии наук Владислав Старков.

Источник: РИА "Новости"

«Гадюки сейчас сидят в укрытиях, в густой траве, их не видно практически. Они ведут скрытный образ жизни, прячутся. Единственное в вечернее и ночное время, в темноте можно встретить змею. Они переходят на ночной образ жизни — охотятся, их можно встретить на дороге, лугу, они могут заползти в палатку. Им ночью хорошо, не жарко», — сказал Владислав Старков.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что 30-градусная жара продержится в столице не менее недели.