Гадюки в московском регионе перешли на ночной образ жизни из-за жары

«Гадюки сейчас сидят в укрытиях, в густой траве, их не видно практически. Они ведут скрытный образ жизни, прячутся. Единственное в вечернее и ночное время, в темноте можно встретить змею. Они переходят на ночной образ жизни — охотятся, их можно встретить на дороге, лугу, они могут заползти в палатку. Им ночью хорошо, не жарко», — сказал Владислав Старков.