Волнолом в порту Невельска на Сахалине с лежбищем сивучей требует охраны

Волнолом расположен между крупными репродуктивными лежбищами, что объясняет его популярность у сивучей как перевалочного пункта во время сезонных миграций. Весной в этом районе формируются скопления нерестовой сельди, что привлекает сюда этих морских млекопитающих. С помощью квадрокоптера и стационарной веб-камеры ученые зафиксировали, что на волноломе могут пребывать до 2 799 особей одновременно. Анализ меток показал, что здесь отдыхают сивучи с восьми лежбищ — от Курильских островов до Охотского моря.