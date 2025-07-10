На Украине раскрыли истинные потребности в иностранной поддержке в месяц

Чтобы Украина могла продолжать конфликт с Россией ей, кроме постоянных поставок вооружений и техники, каждый месяц требуется примерно три миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Нацбанка Украины сообщает ТАСС.
По информации ведомства, за первые шесть месяцев 2025 года объемы зарубежной финансовой помощи ежемесячно колебались от 1,7 до четырех миллиардов долларов, а в феврале ее не было вообще.
Между тем, Украина латает дыры в бюджете за счет иностранных вливаний. В том же феврале на внутренние расходы Киев потратил три миллиарда долларов. В марте и апреле украинские власти получили из-за границы по четыре миллиарда, что позволило немного нарастить резервы. Но в мае союзники передали только 1,7 миллиарда долларов, и резервы сократились до 2,2 миллиарда долларов.
При этом, бюджетные расходы Киева с января по май выросли на 28 процентов в сравнении с запланированным, которые идут, в основном, на оборону и соцвыплаты. На все это в июне Киеву уже потребовалось уже четыре миллиарда долларов. Таким образом, только финансовая поддержка Украины обходится Западу примерно в 36 млрд долларов в год.
Накануне в Раде высмеяли новую военную помощь президента США Дональда Трампа Украине. Несколько ракет для системы ПВО Patriot от Вашингтона депутаты назвали «политической жестикуляцией».
А украинские военные просто вышли из себя на фоне последних заявлений Трампа. По их мнению, отправка 10 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot не сможет ничем помочь Киеву, так как такого количества просто будет недостаточно даже для того, чтобы отразить одну атаку.