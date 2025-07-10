На Украине раскрыли истинные потребности в иностранной поддержке в месяц

При этом, бюджетные расходы Киева с января по май выросли на 28 процентов в сравнении с запланированным, которые идут, в основном, на оборону и соцвыплаты. На все это в июне Киеву уже потребовалось уже четыре миллиарда долларов. Таким образом, только финансовая поддержка Украины обходится Западу примерно в 36 млрд долларов в год.