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Глава СКР поручил доложить о нарушении прав уфимских школьников

Бастрыкин потребовал доклад о недостроенной школе в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке информации о нарушении прав несовершеннолетних в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Местные жители записали видеообращение, в котором рассказали, что в 2020 году с компанией ООО «Билд» был заключен договор на строительство школы, которое должно было завершиться в конце 2023 года. Однако объект до сих пор не сдан, сроки ввода постоянно переносятся. Дети вынуждены посещать учебные заведения в отдаленных районах, при этом школьный автобусный маршрут отменен.

Жители также жалуются на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия в микрорайоне, где отсутствует асфальт. Многочисленные обращения в различные инстанции, по их словам, не дали результата.

СК Башкирии начал процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в регионе Владимиру Архангельскому лично доложить о ходе и результатах расследования. Ситуация взята на контроль в центральном аппарате ведомства.

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