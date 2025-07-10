Глава СКР поручил доложить о нарушении прав уфимских школьников

Местные жители записали видеообращение, в котором рассказали, что в 2020 году с компанией ООО «Билд» был заключен договор на строительство школы, которое должно было завершиться в конце 2023 года. Однако объект до сих пор не сдан, сроки ввода постоянно переносятся. Дети вынуждены посещать учебные заведения в отдаленных районах, при этом школьный автобусный маршрут отменен.