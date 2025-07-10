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Представитель МИД РФ Волк рассказала, в каком случае может позвонить полицейский

Представитель МВД России Ирина Волк предупредила, что полицейский может позвонить гражданину только с целью пригласить его в подразделение. В остальных случаях речь, скорее всего, идет о телефонных мошенниках.

Представитель МВД России Ирина Волк предупредила, что полицейский может позвонить гражданину только с целью пригласить его в подразделение. В остальных случаях речь, скорее всего, идет о телефонных мошенниках.

В министерстве напомнили, что злоумышленники часто выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, Банка России, Социального фонда, ФНС и других ведомств.

— Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение, — сказала Волк.

Волк подчеркнула в своем Telegram-канале, что угрозы и запугивание по телефону — верный признак мошенничества. По ее словам, мошенники пытаются вызвать у человека стресс, поэтому лучше сразу прекратить разговор и положить трубку.

Ранее силовики задержали в столице 13 человек, подозреваемых в обмане пенсионеров на 1,5 миллиона рублей. Злоумышленники приходили домой к жертвам, представляясь сотрудниками энергосбытовой компании или организации — производителя пластиковых окон. Они вводили в заблуждение пенсионеров и убеждали их в необходимости замены оконной фурнитуры или установки нового электрооборудования.

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