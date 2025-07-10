Омичи страдают от регулярных водопадов в подъезде

«Уже несколько лет жильцы дома по ул. О. Кошевого, д. 10 страдают от халатного выполнения обязанностей УК Левобережье. Один из примеров на видео — при каждом, чуть более сильном дожде, в подъездах настоящие водопады с 5 по 1 этаж, а в квартирах у людей вода с потолка капает. 2 месяца назад один из подъездов нашего дома уже так топило. Жильцы писали в управляющую, в администрацию города — результата нет. А вчера опять сильный дождь и опять потоп. Прокуратура города Омска и Омской области, Жилищная инспекция, администрация города и области, обратите пожалуйста внимание на нашу проблему!», — умоляют жители многострадального дома.