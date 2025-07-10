Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи страдают от регулярных водопадов в подъезде

Каждая непогода сопровождается бурным потокам воды на лестничной площадке у жильцов дома № 10 по улице Олега Кошевого.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 июля, в телеграм-канале «Омский новостной поезд» появился пост от омичей, проживающих в доме № 10 по улице Олега Кошевого. На опубликованном жильцами видео демонстрируются бурные потоки воды на лестничном пролете, образовавшиеся в следствии вчерашнего дождя.

«Уже несколько лет жильцы дома по ул. О. Кошевого, д. 10 страдают от халатного выполнения обязанностей УК Левобережье. Один из примеров на видео — при каждом, чуть более сильном дожде, в подъездах настоящие водопады с 5 по 1 этаж, а в квартирах у людей вода с потолка капает. 2 месяца назад один из подъездов нашего дома уже так топило. Жильцы писали в управляющую, в администрацию города — результата нет. А вчера опять сильный дождь и опять потоп. Прокуратура города Омска и Омской области, Жилищная инспекция, администрация города и области, обратите пожалуйста внимание на нашу проблему!», — умоляют жители многострадального дома.

В качестве причины своего личного «Ниагарского водопада», жильцы называют некачественную замену водостоков, которую управляющая компания производила, по их мнению, без соблюдения технических регламентов и без фактического контроля.