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Кровавый колодец обнаружили за рынком в Атырау

В Атырау за скотным рынком «Адал», расположенным в северной промзоне, обнаружили кучу шкур, мусор и колодец, куда по трубе сливались жидкости, смешанные с кровью, передает «Ак Жайык».

Источник: Nur.kz

Факт незаконного стока выявил департамент экологии во время мониторинга соцсетей. Проверка показала: все отходы — и биологические, и бытовые — поступали напрямую с территории скотного рынка. Кровь животных, вероятно, с бойни, по трубе уходила в вырытую яму за территорией.

Департамент экологии направил письма в уполномоченные органы с требованием принять меры.

По официальной информации, на сегодня территория очищена — шкуры и мусор убрали. Однако пока остается под вопросом, что будет с подземным сливом.