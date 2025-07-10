Кровавый колодец обнаружили за рынком в Атырау

Факт незаконного стока выявил департамент экологии во время мониторинга соцсетей. Проверка показала: все отходы — и биологические, и бытовые — поступали напрямую с территории скотного рынка. Кровь животных, вероятно, с бойни, по трубе уходила в вырытую яму за территорией.