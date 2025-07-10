В Красноярский край доставили более 15 тысяч племенных цыплят

В Красноярском крае на одну из местных птицефабрик поступила крупная партия племенных цыплят — 15,5 тысяч голов.
Специалисты Россельхознадзора совместно с таможенными органами провели ветеринарный контроль на пункте пропуска.
Все цыплята были признаны здоровыми, а производители из родительского стада прошли необходимые медицинские исследования. Птица помещена на карантин под наблюдением ветеринарной службы региона.
Стоит отметить, что с начала текущего года это уже вторая значительная поставка импортных цыплят в Красноярский край. Общее количество ввезенной птицы за этот период превысило 31 тысячу голов.