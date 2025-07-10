Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярский край доставили более 15 тысяч племенных цыплят

В Красноярском крае на одну из местных птицефабрик поступила крупная партия племенных цыплят — 15,5 тысяч головСпециалисты Россельхознадзора совместно с таможенными органами провели ветеринарный контроль на пункте пропуска.

В Красноярском крае на одну из местных птицефабрик поступила крупная партия племенных цыплят — 15,5 тысяч голов.

Специалисты Россельхознадзора совместно с таможенными органами провели ветеринарный контроль на пункте пропуска.

Все цыплята были признаны здоровыми, а производители из родительского стада прошли необходимые медицинские исследования. Птица помещена на карантин под наблюдением ветеринарной службы региона.

Стоит отметить, что с начала текущего года это уже вторая значительная поставка импортных цыплят в Красноярский край. Общее количество ввезенной птицы за этот период превысило 31 тысячу голов.