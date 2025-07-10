Студент новосибирского вуза создал программу для проекта «СКИФ»

Работа над программой стала его выпускной квалификационной работой, и он выполнял её в команде Института ядерной физики (ИЯФ), который занимается автоматизацией процессов в проекте СКИФ. Владислав потратил около 20 часов в неделю на разработку с октября по май и продолжает дорабатывать систему по мере необходимости.