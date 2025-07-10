Студент новосибирского вуза создал программу для проекта «СКИФ»

Студент Новосибирского государственного университета Владислав Родякин разработал программное обеспечение для Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), одного из крупнейших научных проектов России, говорится на официальном сайте учреждения.
Этот проект, который строится в Кольцово, является мощным источником синхротронного излучения и открывает новые возможности для исследований в различных областях, таких как материаловедение и медицина.
Программа Владислава представляет собой базу данных, которая хранит информацию об устройствах ускорителя и автоматически передает её в управляющие системы. Это помогает другим программам получать актуальные данные для работы с ускорителем.
Работа над программой стала его выпускной квалификационной работой, и он выполнял её в команде Института ядерной физики (ИЯФ), который занимается автоматизацией процессов в проекте СКИФ. Владислав потратил около 20 часов в неделю на разработку с октября по май и продолжает дорабатывать систему по мере необходимости.
Он отметил, что работа в ИЯФ дала ему возможность самостоятельно пройти весь процесс разработки — от проектирования базы данных до создания интерфейса. Это уникальный опыт, так как в бизнесе начинающие программисты часто выполняют рутинные задачи.