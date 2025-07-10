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Самарские приставы отправили в зону спецоперации семь машин

Правоохранители забрали авто у любителей нетрезвой езды, рассказали в областном ГУ ФССП.

Правоохранители забрали авто у любителей нетрезвой езды, рассказали в областном ГУ ФССП.

Всего приставы Советского района Самары отправили на СВО семь машин. Их конфисковали в пользу государства. Есть в том числе «Гранта», Skoda, Renault, Mitsubishi, грузовой автомобиль.

Транспорт направили в различные части оборонного ведомства.

Ранее в Самаре приставы отправили на СВО авто, в котором ранее молодой горожанин перевозил «запрещенку».

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