Самарские приставы отправили в зону спецоперации семь машин

Правоохранители забрали авто у любителей нетрезвой езды, рассказали в областном ГУ ФССП.
Всего приставы Советского района Самары отправили на СВО семь машин. Их конфисковали в пользу государства. Есть в том числе «Гранта», Skoda, Renault, Mitsubishi, грузовой автомобиль.
Транспорт направили в различные части оборонного ведомства.
Ранее в Самаре приставы отправили на СВО авто, в котором ранее молодой горожанин перевозил «запрещенку».
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