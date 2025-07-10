Финальный показ выставки о самарском искусстве пройдёт 13 июля в «ЗИМ Галерее»

13 июля в 16:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится заключительная кураторская экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь» (18+). Проведёт её арт-критик и куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин.
Экспозиция объединяет работы 17 самарских художников разных поколений. Основная тема выставки — путь и встреча, где переплетаются реальность и сновидения, природа и город, наблюдение и участие.
Во время экскурсии Баландин расскажет о художниках, их творчестве и развитии локального современного искусства.
А 10 июля в «ЗИМ Галерее» пройдет открытая лекция «Витражное искусство Самары» (12+) с Арменом Арутюновым.
Место проведения: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155. Вход свободный.
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