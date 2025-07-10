«Поговори с верхами, чтобы разрешили»: легендарный Владимир Васильев рассказал о закулисной стороне работы

Я хотел фильм, героиней которого была бы Катя. (Екатерина Максимова — выдающаяся артистка балета, супруга Васильева, ушла из жизни в апреле 2009). Врачи в свое время сказали, что она не будет танцевать — «только бы ходила!». А она с огромным трудом, но восстановилась и протанцевала ещё 20 лет! У Кати — балет это было все, она не писала картин, не сочиняла стихов. Мы 48 лет прожили вместе, нам не хватало 2 лет до 50. Фильм чуть-чуть автобиографический, его все не получалось сделать, уже решили закрыть: не устраивал сценарий, режиссер, было много вопросов. Но пришел Кулиш (автор сценария — прим, ред.) и сказал: «Я тебя очень прошу — поговори с верхами, чтобы они разрешили фильм». Я пришёл к начальнику кинематографии, не буду сейчас его называть… Он мне: «Ну да, ну хорошо, мы ценим ваш талант, но если вы сами пойдете режиссером, тогда пожалуйста». Ну хорошо, я согласен… Надо было выручать. И я стал и исполнителем, и режиссером. Это была огромнейшая школа, монтажный период. У меня мало было материала, практически все вошло в фильм, обычно у режиссера в картине огромное количество остается, а мне не хватало. Зато теперь уже огромный опыт.