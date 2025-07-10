«Поговори с верхами, чтобы разрешили»: легендарный Владимир Васильев рассказал о закулисной стороне работы

Во время Международного музыкального фестиваля «Славянский базар в Витебске» знаменитый артист балета и балетмейстер Владимир Васильев, который покажет здесь сегодня свой спектакль «Блуждающие звезды», рассказал о себе, любви, и искусстве балета.
О собственной легендарности.
— Легенда — это красивый вымысел, связанный с какими-то конкретными фактами, так я и отношусь к этому. В каждой легенде есть правда и кусочки придуманного, но если тебя это не разрушает, то это нормально.
Об искусстве балета.
— Кажется, что это — легкое искусство, но оно требует постоянных репетиций, открытий, добавлений, это очень тяжёло еще и потому, что связано с физическим трудом. Есть мазохисты, которые бросают туда все силы. Я не из этих людей, я — ленивый человек, меня надо толкать. О званиях.
(В 1973 году Васильеву было присвоено звание народного артиста СССР авт.).
— В Большом театре всегда было много артистов, имеющих звания «народный артист России», «народный артист СССР». И все это печаталось в афишах. А я однажды иду и вижу другую афишу: «Выступает Святослав Рихтер». И все. Вот это самое главное, когда может прозвучать твое имя. «Владимир Васильев». Мой отец часто говорил: «Нас, Васильевых, как собак не резанных». Но все знают, что если это Владимир Васильев, то другого не будет".
О даровании.
(После ухода со сцены Владимир Васильев выпустил поэтические сборники: «Цепочка дней», «Между Да или Нет», «До и После». Он написал около 400 картин, часть из которых перешли в собрания музеев).
— Я даже не могу сказать, как я взялся за кисть, вдруг с какого-то момента появился интерес. Это уже было в детстве, потом на десятки лет куда-то ушло и снова проснулось. Когда я делал наброски, подумал, как бы потом сделать декорации. И вот «Лебединое озеро» (в постановке Владимира Васильева — это третья редакция балета, созданная им к своему 85-летию. В этой версии он переписал либретто и создал новые декорации, а в хореографии сохранил сохранил классические образы «трепетных лебедей» Льва Иванова — авт.) там мои декларации, костюмы делал другой художник, потому что невозможно объять необъятное, хотя к этому надо стремиться. Я не ставил себе задачи так сделать в силу нездорового аппетита, просто я не могу не рисовать, не писать стихов. Первое мое стихотворение родилось в Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинграде. Был отвратительный день, сегодня вот в Витебске была великолепная гроза, а там был противный дождь. Мы жили на улице Росси и создавали спектакли, и по дороге домой я написал:
Я иду по Фонтанке от Невского к Росси.
Мне в лицо отвратительный дождь моросит.
Под мостом у «Ватрушки» течение сносит.
Одинокий кораблик, что в детстве забыт.
Капля, с каплей сливаясь, сползает по носу,
И на впадинах щек оставляет свой след.
Водопадами слез наполняется осень.
И уносит кораблики всех прежних лет.
Так вот, я ничего в этом стихотворении не правил, пришел и просто записал.
О фильме «Фуэте».
Я хотел фильм, героиней которого была бы Катя. (Екатерина Максимова — выдающаяся артистка балета, супруга Васильева, ушла из жизни в апреле 2009). Врачи в свое время сказали, что она не будет танцевать — «только бы ходила!». А она с огромным трудом, но восстановилась и протанцевала ещё 20 лет! У Кати — балет это было все, она не писала картин, не сочиняла стихов. Мы 48 лет прожили вместе, нам не хватало 2 лет до 50. Фильм чуть-чуть автобиографический, его все не получалось сделать, уже решили закрыть: не устраивал сценарий, режиссер, было много вопросов. Но пришел Кулиш (автор сценария — прим, ред.) и сказал: «Я тебя очень прошу — поговори с верхами, чтобы они разрешили фильм». Я пришёл к начальнику кинематографии, не буду сейчас его называть… Он мне: «Ну да, ну хорошо, мы ценим ваш талант, но если вы сами пойдете режиссером, тогда пожалуйста». Ну хорошо, я согласен… Надо было выручать. И я стал и исполнителем, и режиссером. Это была огромнейшая школа, монтажный период. У меня мало было материала, практически все вошло в фильм, обычно у режиссера в картине огромное количество остается, а мне не хватало. Зато теперь уже огромный опыт.
О спектакле «Блуждающие звезды».
«Блуждающие звезды» один из моих самых любимых романов Шолом-Алейхема с юношеских лет. Однажды во время гастролей в США друг сказал: у писателя есть внучка, давай пойдём с ней встретимся. И во время этой встречи она подарила мне фото, где она сидит маленькой девочкой у дедушки на коленях. Я сказал: «Вы знаете, я настолько влюблён в это произведение, я бы хотел сделать спектакль» И она воскликнула: «Ой, как дедушка был бы рад!» Она кстати сама очень читаемый автор в Америке.